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Persija vs Persib: Igor Tolic Ungkap Hal yang Bikin Cemas

Persija vs Persib: Igor Tolic Ungkap Hal yang Bikin Cemas
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Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Persib.

jpnn.com - Persija Jakarta akan menjadi ujian serius bagi Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27.

Pelatih Persib Igor Tolic melihat ada perubahan yang membuat Macan Kemayoran lebih sulit ditaklukkan.

Menurut jadwal, duel Persija vs Persib akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

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Kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan dari pertandingan perdana. Persija mengalahkan Borneo FC 1-0, sedangkan Persib menghajar PSM Makassar 3-1.

Persija Bikin Tolic Waspada

Namun, Tolic tidak ingin sekadar melihat hasil pertandingan. Ada perkembangan dalam permainan Persija yang menurutnya perlu diantisipasi Persib.

"Saya rasa saya lebih fokus pada tim kami sendiri tentang siapa yang bakal sehat. Persija punya tim yang sangat bagus, tetapi kami juga bagus. Peluangnya bakal 50-50," ucapnya.

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Pernyataan itu menunjukkan bahwa Tolic melihat duel Persija kontra Persib sebagai pertandingan yang sulit diprediksi. Kualitas kedua tim dinilai relatif berimbang sehingga kesiapan pemain dapat menjadi pembeda.

Igor Tolic Sorot Perubahan Persija

Di sisi lain, Tolic tetap melakukan pengamatan terhadap permainan Persija. Dia menemukan satu perubahan yang cukup mencolok dibandingkan penampilan mereka sebelumnya.

Persija Jakarta akan menjadi ujian serius bagi Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27.

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