Persija vs Persib: Macan Kemayoran Tetap Ngotot Meski Terusir dari Rumah

jpnn.com - Keputusan pemindahan venue pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung mendapat reaksi dari sejumlah pihak.

Laga panas bertajuk El Clasico Indonesia itu dipindahkan dari Jakarta ke Stadion Segiri, Samarinda.

Bek Persija Paulo Ricardo tak bisa menutupi rasa kecewanya.

Menurut pemain asal Brasil itu, bermain di ibu kota memiliki makna tersendiri bagi Persija karena identik dengan dukungan langsung dari para suporter.

Meski begitu, dia menegaskan hal tersebut tidak akan mengendurkan ambisi Macan Kemayoran untuk meraih kemenangan.

"Jakarta itu rumah bagi kami. Kami terbiasa bermain di sana, merasa nyaman dengan stadionnya, dan selalu mendapat dukungan luar biasa dari suporter."

"Namun, di mana pun pertandingan berlangsung, tujuan kami tetap sama, yaitu berusaha meraih kemenangan," tegasnya.

Paulo menilai laga melawan Persib selalu memiliki atmosfer berbeda karena mempertemukan dua tim besar dengan basis suporter yang sangat besar.