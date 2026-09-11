Persija vs Persib Makin Dekat, Kerim Memija Titip Pesan kepada Jakmania

jpnn.com - Ada satu hal yang diharapkan Kerim Memija dari Jakmania ketika Persija Jakarta menjamu Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27.

Menurut jadwal, duel Persija vs Persib akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026).

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan pertama Macan Kemayoran tampil di hadapan pendukung sendiri pada musim ini.

Karena itu, Memija berharap Jakmania tidak hanya memenuhi tribune, tetapi juga memberikan dorongan sepanjang 90 menit pertandingan.

Bek asal Bosnia itu bahkan meminta para pendukung Persija mengambil peran aktif dalam menciptakan atmosfer yang dapat membantu tim menghadapi rivalitas panas melawan Persib.

"Saya berharap Jakmania terus memberikan dukungan sepanjang pertandingan," ucapnya.

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"Nyanyian dan sorakan mereka sangat berarti bagi kami. Jadilah pemain ke-12 Persija, dan semoga setelah laga kami bisa merayakan kemenangan bersama."

Memija Ingin Persija Manfaatkan Status Tuan Rumah

Persija tidak hanya mengandalkan kualitas pemain untuk menghadapi Persib. Faktor kandang juga menjadi modal yang ingin dimanfaatkan sebaik mungkin.