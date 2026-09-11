Persija vs Persib Memanas, Mariano Peralta Bawa Rivalitas Argentina ke GBK

jpnn.com - Mariano Peralta sangat antusias menantikan big match antara Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27.

Penyerang asal Argentina itu akan merasakan langsung panasnya salah satu pertandingan terbesar sepak bola Indonesia.

Persija vs Persib dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Mirip Rivalitas di Argentina

Bagi Peralta, atmosfer pertandingan tersebut bukan sesuatu yang asing. Dia menemukan kemiripan dengan rivalitas yang sangat lekat dengan sepak bola Argentina, yakni pertemuan River Plate dan Boca Juniors.

Pengalaman tumbuh dalam kultur sepak bola Argentina membuat Peralta memahami bahwa pertandingan dengan rivalitas besar memiliki tekanan tersendiri.

Peralta pun ingin Persib menjadikan laga tersebut sebagai momentum untuk menunjukkan kualitas mereka di tengah atmosfer pertandingan yang dipastikan panas.

"Ini sangat penting seperti yang saya katakan sebelumnya, tetapi kami akan mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan ini," ucapnya.

Persib Bawa Modal Positif

Kemenangan atas PSM Makassar menjadi bekal Persib sebelum menghadapi Persija. Maung Bandung sebelumnya mengamankan kemenangan 3-1 saat bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026).