Persija vs Persib Memanas, Tapi Shayne Pattynama Memilih Santai

jpnn.com - Duel panas antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025/2026 makin memanas.

Namun bagi Shayne Pattynama, dirinya tak melakukan persiapan khusus menghadapi laga sebesar itu.

Shayne menilai duel yang akan digelar Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB memang sarat gengsi, bahkan kerap disandingkan dengan El Clasico-nya Indonesia. Bagi Shayne, membesar-besarkan persiapan bukan kunci kemenangan.

"Tidak ada yang spesial. Ini memang pertandingan besar, tetapi kami tidak perlu melakukan hal yang berbeda," ujar Shayne.

Pernyataan itu terasa kontras dengan situasi klasemen yang sedang membara. Saat ini, Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama mengoleksi 66 poin di puncak. Adapun Persija Jakarta menguntit di posisi ketiga dengan 62 angka.

Meski terkesan santai, Shayne tetap menyadari besarnya tekanan di laga ini. Dia menilai tekanan itu perlu, agar tim tetap tajam dan fokus.

"Kami tahu ini laga besar. Tekanan itu perlu, tetapi yang terpenting kami bermain seperti biasanya. Dengan begitu, kami bisa mengalahkan mereka," ujarnya.

Sikap tenang Shayne ini bisa jadi sinyal kepercayaan diri tinggi skuad Macan Kemayoran. Di saat banyak tim memilih pendekatan ekstra, Persija memilih fokus pada konsistensi permainan.