Persija vs Persib, Memija Berharap Bisa Merayakan Kemenangan Bersama Jakmania

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta siap tempur melawan Persib Bandung. Duel Persija vs Persib pekan kedua BRI Super Leaue 2026/27 akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB.

Pemain Persija Jakarta Kerim Memija berharap dapat merayakan kemenangan bersama Jakmania. Memija yang telah menyumbang satu assist itu berharap timnya mendapat dukungan penuh dari Jakmania pada laga kandang pertama tersebut.

“Cukup bantu kami dengan cara apa pun yang mereka bisa. Mereka bisa bernyanyi untuk kami, bersorak untuk kami, menjadi pemain ke-12 kami, dan ya, semoga kita bisa merayakannya bersama setelah pertandingan,” kata Memija dikutip dari laman resmi Persija, Jumat.

Dia menilai peran suporter begitu penting dalam mengatrol mental bertanding para pemain. Menurut dia, energi yang diberikan suporter dari tribun dapat menjadi tambahan motivasi bagi para pemain yang berjuang di lapangan.

Oleh karena itu, dia berharap atmosfer positif dapat terjaga sepanjang pertandingan sehingga seluruh elemen Persija bisa menikmati laga dengan nyaman.

“Kami bermain di kandang. Saya pikir kami adalah tim favorit. Kami akan mendapatkan dukungan suporter kami. Jadi, kenapa tidak? Kami akan berusaha untuk menang,” tuturnya.

Sebelumnya, Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong juga telah mengimbau para suporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan, baik sebelum, selama, maupun setelah pertandingan.

Shin berharap dukungan besar tetap diberikan Jakmania dengan cara yang positif dan dapat menjadi energi bagi tim sepanjang musim.