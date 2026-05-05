Persija vs Persib, Pertemuan Rival Abadi Punya Bekal Sama, 10 Mei Bakal Seru nih
jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Persija vs Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu 10 Mei 2026.
Kedua tim punya bekal penting melakoni partai El Clasico, lantaran sama-sama meraih kemenangan pada laga Senin (4/5).
Persib Bandung menang 1-0 atas PSIM Yogyakarta. Adapun Persija Jakarta menang 2-0 di markas Persijap Jepara
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyebut kemenangan atas PSIM Yogyakarta menjadi modal penting jelang menghadapi Persija Jakarta.
Hodak mengatakan kemenangan 1-0 atas PSIM pada pekan ke-31 memberikan dampak positif bagi skuad Maung Bandung, terutama dalam menjaga posisi di papan atas klasemen.
“Yang terpenting, kemenangan ini mengukuhkan posisi kita (Persib) di papan klasemen,” ujar Hodak di Bandung, Senin.
Bojan Hodak juga mengaku puas karena seluruh pemain dalam kondisi siap dan tidak ada yang harus absen pada laga berikutnya melawan Persija.
Menurut pelatih asal Kroasia itu, timnya mampu tampil baik meski berada di bawah tekanan psikologis untuk meraih kemenangan. Persib bahkan sempat mencetak gol cepat di awal pertandingan.
Jadwal pertandingan Persija vs Persib, partai El Clasico, akan berlangsung pada Minggu 10 Mei 2026 mendatang.
