Persija vs Persib Pindah ke Samarinda, Bojan Hodak Langsung Pasang Sikap

Pelatih Persib BAndung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - Laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 dipastikan mengalami penyesuaian lokasi.

Pertandingan Persija vs Persib yang semula direncanakan berlangsung di Jakarta kini dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (10/5/2026).

Kepastian perpindahan venue itu mengacu pada Circular #55 tentang penyesuaian jadwal dan lokasi pertandingan yang dirilis I.League pada Rabu (6/5/2026).

Meski terjadi perubahan lokasi, Persib memastikan tidak ada gangguan berarti dalam persiapan tim.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut kondisi para pemain tetap terjaga dengan baik setelah menjalani proses recovery.

Hodak memastikan suasana tim kembali positif setelah di laga terakhir meraih kemenangan penting 1-0 atas PSIM Yogyakarta.

"Kondisi tim secara umum cukup baik. Suasana di dalam skuad juga kembali positif setelah pertandingan terakhir."

"Eliano Reijnders sempat mengalami benturan, tetapi tidak ada masalah serius dan dia diperkirakan siap kembali. Marc Klok masih akan kami evaluasi dalam satu atau dua hari ke depan," jelasnya.

Perubahan venue laga Persija vs Persib ke Stadion Segiri, Samarinda memunculkan respons dari Bojan Hodak

