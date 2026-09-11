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Persija vs Persib: Polisi Siapkan Penyekatan di Perbatasan

Persija vs Persib: Polisi Siapkan Penyekatan di Perbatasan
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Suporter Persija Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Duel panas Persija Jakarta kontra Persib Bandung tak hanya menjadi perhatian di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Pengamanan laga pekan kedua Super League 2026/27 itu diperketat hingga sejumlah wilayah perbatasan Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Direktur Utama I League Ferry Paulus mengungkapkan aparat kepolisian telah menyiapkan skenario khusus untuk mengantisipasi potensi gesekan suporter menjelang bentrokan dua rival klasik tersebut, Sabtu (12/9/2026).

Langkah pengamanan bahkan tidak berhenti di sekitar SUGBK. Polisi disebut akan melakukan penyekatan di sejumlah titik untuk mengantisipasi pergerakan suporter menuju Jakarta.

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Ferry Paulus mengatakan tingginya rivalitas Persija dan Persib membuat pertandingan ini mendapat perlakuan berbeda dibandingkan laga Super League pada umumnya.

"Pihak keamanan, pihak kepolisian itu tentunya berharap pertandingan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan segala sesuatunya bisa baik adanya," ujar Ferry Paulus kepada awak media di Kantor I.League, Jakarta, Kamis (10/9/2026) malam.

Menurut Ferry, koordinasi antara aparat di Jakarta dan Jawa Barat telah dilakukan secara intensif. Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat disebut sama-sama menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan mobilitas suporter tidak memicu persoalan keamanan.

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"Pihak kepolisian Jawa Barat begitu pun juga kepolisian di Polda Metro, juga pasti sudah melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens," katanya.

Bukan sekadar rapat koordinasi biasa, aparat juga telah melakukan sejumlah simulasi untuk memetakan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sebelum, selama, dan setelah pertandingan.

Pengamanan ekstra ketat akan berlaku menjelang laga Persija vs Persib. I.League memastikan polisi akan melakukan penyekatan di sejumlah perbatasan

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