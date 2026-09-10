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Persija vs Persib: Shin Tae Yong Tak Ingin Hal Ini Terjadi di SUGBK

Persija vs Persib: Shin Tae Yong Tak Ingin Hal Ini Terjadi di SUGBK
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong saat ditemui di Persija Training Ground, Sawangan, Selasa (8/9). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong tak hanya memikirkan strategi untuk menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27.

Rivalitas panas kedua tim membuat juru taktik asal Korea Selatan itu turut memberikan perhatian kepada Jakmania.

Menurut Shin Tae Yong, Persija membutuhkan energi besar dari tribune, tetapi tetap menjaga sikap selama pertandingan.

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"Saya berharap Jakmania tetap tertib ketika mendukung Persija. Rivalitas dengan Persib memang besar, tetapi jangan sampai pertandingan justru menimbulkan masalah di luar lapangan," jelasnya.

Shin juga mengingatkan bahwa pertandingan sepak bola tidak selalu berjalan sesuai harapan. Keputusan wasit bisa menguntungkan atau merugikan sebuah tim. Namun, hal tersebut harus diterima sebagai bagian dari permainan.

Karena itu, eks pelatih Timnas Indonesia tersebut meminta suporter tidak bereaksi berlebihan terhadap berbagai kejadian di lapangan.

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"Kami tentu ingin menang dan akan berjuang sampai akhir. Namun, kalau hasilnya berbeda dari harapan, saya tetap ingin Jakmania memberikan dukungan," tambahnya.

Pertandingan Persija vs Persib akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026).

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong tak hanya memikirkan strategi untuk menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27.

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