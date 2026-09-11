Persija vs Persib: Teja Paku Alam Kembali di Momen Panas
jpnn.com - Teja Paku Alam kembali menjadi opsi Persib Bandung saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/27.
Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026).
Teja sebelumnya tidak tampil pada pertandingan pembuka saat Persib menang 3-1 atas PSM Makassar.
Kini, sang penjaga gawang sudah berlatih penuh sehingga peluangnya untuk mengawal gawang Maung Bandung terbuka lebar.
Teja Paku Alam Siap Hadapi Persija
Keputusan mengenai siapa yang akan diturunkan tetap menjadi kewenangan Igor Tolic. Namun, Teja memastikan dirinya siap jika dipercaya tampil dalam pertandingan yang sarat rivalitas tersebut.
"Kami juga terus mematangkan persiapan agar bisa tampil maksimal menghadapi Persija," ucapnya.
Bagi Teja, pertandingan di SUGBK bukan sekadar duel biasa. Persib harus menghadapi Persija di GBK, dengan atmosfer yang diperkirakan jauh lebih kuat dibandingkan pertandingan pada umumnya.
Kembali di Tengah Duel Panas
Akan tetapi, kondisi tersebut tidak membuat Teja merasa terbebani. Dia melihat kesempatan bermain di stadion ikonik tersebut sebagai sesuatu yang bisa meningkatkan semangat pemain Persib.
Teja Paku Alam kembali menjadi opsi Persib Bandung saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/27.
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