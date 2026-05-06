Persija Vs Persib: Thom Haye Mengantongi Resep Menjinakkan Macan Kemayoran

jpnn.com - BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Thom Haye mengaku sudah mengantongi resep buat mengalahkan Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (10/5).

Berbekal kemenangan tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta, Persib datang dengan kepercayaan diri tinggi ke kandang Persija si Macan Kemayoran.

Tiga poin menjadi harga mati demi menjaga mimpi mencetak hattrick juara Liga Indonesia musim ini.

"Kami mempersiapkan diri seperti pertandingan lainnya. Yang terpenting adalah mendapatkan tiga poin karena kami ingin menjadi juara," kata Thom Haye.

Gelandang naturalisasi kelahiran Belanda itu juga memastikan timnya sudah memahami apa yang harus dilakukan untuk menghadapi atmosfer panas laga klasik sarat gengsi tersebut.

“Kami tahu apa yang dibutuhkan dan harus melakukan persiapan seperti setiap pertandingan,” katanya.

Tak hanya itu, Thom Haye juga menyambut antusias kemungkinan laga digelar di SUGBK.

Menurutnya, stadion megah berkapasitas puluhan ribu penonton itu justru memberi kenyamanan tersendiri bagi Persib.