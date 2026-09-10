Persija vs Persib, Ujian Mental Fitrah Maulana di Laga Tensi Tinggi, Dia Bilang Begini
jpnn.com - JAKARTA - Duel panas Persija Vs Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026), tak hanya menuntut kemampuan teknis.
Mental pemain juga bakal menjadi pertaruhan, termasuk bagi kiper muda Persib Bandung Fitrah Maulana.
Fitrah menyadari betul besarnya tekanan yang bisa muncul jika dirinya kembali dipercaya pelatih Igor Tolic untuk berdiri di bawah mistar Persib dalam laga pekan kedua Super League 2026/2027 tersebut.
Meski masih berusia muda, Fitrah memastikan dirinya tidak gentar.
Dia mengaku telah mempersiapkan mental sejak jauh-jauh hari agar mampu menjalankan tugas dengan maksimal apabila kembali mendapat kepercayaan.
"Kalau dipercaya main besok (Sabtu), pasti saya buktikan. Mental pasti harus disiapkan dari sekarang," kata Fitrah.
Kepercayaan Tolic kepada Fitrah sebenarnya sudah terlihat sejak awal musim.
Sang penjaga gawang mendapat kesempatan tampil ketika Persib menghadapi Manila Digger pada babak pendahuluan AFC Champions League Two (ACL Two).
Fitrah Maulana mengaku sudah siap mental jika dipercaya kembali untuk main di pertandingan tensi tinggi Persija vs Persib.
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