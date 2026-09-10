Persija vs Persib: Umuh Muchtar Minta Bobotoh Tak Nekat Datang ke SUGBK

jpnn.com - Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar melontarkan imbauan tegas kepada Bobotoh menjelang duel panas kontra Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026).

Dia meminta Bobotoh tidak berangkat ke Jakarta dan memilih memberikan dukungan dari tempat masing-masing.

Umuh berharap Bobotoh mematuhi imbauan tersebut demi menjaga pertandingan tetap aman, nyaman, dan kondusif. Menurutnya, dukungan terhadap Persib tidak harus selalu diberikan dengan hadir langsung di stadion.

"Lebih baik tidak berangkat (ke SUGBK). Tolong ikuti apa yang kami sampaikan karena ini untuk kebaikan. Biar kita semua bisa menikmati pertandingan dengan tenang, Persib bisa menang dan memberikan kebahagiaan buat Bobotoh," kata Umuh kepada media di kediamannya, Rabu (9/9/2026) malam.

Pesan tersebut disampaikan Umuh di tengah tingginya antusiasme Bobotoh menyambut pertandingan melawan Persija. Duel kedua tim selalu menyedot perhatian besar dan memiliki tensi tersendiri bagi kedua kelompok suporter.

Oleh karena itu, Umuh berharap Bobotoh tidak memaksakan diri datang langsung ke SUGBK. Dia meminta energi dan dukungan untuk Persib disalurkan dari tempat tinggal masing-masing.

Sebelumnya, imbauan agar Bobotoh tidak datang ke SUGBK juga telah disampaikan Panitia Pelaksana pertandingan Persija Jakarta. Melalui surat bernomor 230/02/PJJ_LOC/IX-2026 tertanggal 9 September 2026, pihak panpel mengimbau Bobotoh untuk tidak datang ke SUGBK.

Pertandingan Persija kontra Persib akan menjadi pertemuan pertama kedua tim di Super League 2026/27. Sebelumnya, kedua kesebelasan bertemu pada ajang Piala Presiden dan Persib berhasil mengalahkan Persija dengan skor 2-1.