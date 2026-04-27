Persija vs Persis: Mauricio Souza Bongkar Satu Masalah Besar Macan Kemayoran

jpnn.com - Persija Jakarta menghadapi partai krusial saat menjamu Persis Solo pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Persis akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin (27/4/2026) malam.

Macan Kemayoran selaku tuan rumah dituntut untuk mengamankan kemenangan.

Tambahan tiga poin menjadi kebutuhan penting bagi Persija agar tetap menjaga posisi di papan klasemen.

Rizky Ridho dan kolega saat ini menempati peringkat ketiga klasemen dengan 59 poin, terpaut tujuh angka dari Persib Bandung yang duduk di posisi pertama.

Namun, lawan yang datang kali ini bukan tim yang bisa dianggap enteng.

Persis Solo sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah sukses menaklukkan Bhayangkara Presisi Lampung FC 2-1 pada laga sebelumnya.

Modal tersebut membuat tim tamu diprediksi tampil lebih berani di Jakarta.