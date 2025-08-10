menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Vs Persita: Seragam Agung pun Disebut

Persija Vs Persita: Seragam Agung pun Disebut

Persija Vs Persita: Seragam Agung pun Disebut
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menjanjikan bahwa timnya akan tampil menghibur dan memenangi pertandingan saat melawan Persita Tangerang pada pekan ke-1 BRI Super League di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Minggu (10/8) malam WIB.

Souza mengincar start yang bagus, yakni meraih kemenangan.

"Saya punya pemain-pemain bagus dan berkualitas. Namun, hal yang lebih penting adalah kemenangan,” kata Souza.

Baca Juga:

“Tim yang ingin menjadi juara harus memahami apa yang bisa ditawarkan. Jika memungkinkan, kami akan mengendalikan permainan. Jika tidak memungkinkan, kami akan mencetak gol dan tujuannya adalah mendapatkan tiga poin."

Baca Juga:

"Tujuan kami bukan bermain cantik. Tujuan kami adalah berjuang sepanjang waktu karena kami harus mewakili seragam agung ini,” imbuh Souza.

Persija memiliki rekor bagus saat bertemu Persita si Pendekar Cisadane.

Laga BRI Super League Persija Vs Persita di Jakarta International Stadium malam ini

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI