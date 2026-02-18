menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persija vs PSM, Allano Bertekad Bawa Macan Kemayoran Menang di Hadapan Jakmania

Persija vs PSM, Allano Bertekad Bawa Macan Kemayoran Menang di Hadapan Jakmania

Persija vs PSM, Allano Bertekad Bawa Macan Kemayoran Menang di Hadapan Jakmania
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Persija, Allano Brendon de Souza saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta akan menghadapi PSM Makassar pada laga lanjutan Super League 2025/26 di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jumat (20/2) pukul 20.30 WIB. 

Pemain Persija Jakarta Allano Brendon de Souza Lima bertekad membawa Macan Kemayoran meraih kemenangan.

“Kami sangat percaya diri. Kami tahu bahwa pertandingan di kandang, kami harus mencetak gol,” katanya.

Baca Juga:

Pria kelahiran 24 April 1995 itu mengatakan Persija Jakarta tidak boleh lagi lengah dalam persaingan meraih gelar juara.

Sebab, laju  pemilik 11 gelar juara itu sempat terganggu setelah menelan kekalahan 0-2 dari Arema FC, Minggu (8/2) silam.

“Kami tahu bagaimana cara kami bermain di kandang sendiri, dengan fan kami yang memberikan dukungan kepada kami,” pemain asal Rio de Janeiro, Brasil, itu. 

Baca Juga:

Persija Jakarta tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah menang dengan skor tipis 1-0 atas Bali United.

Raihan tersebut menjadi motivasi Allano untuk bisa kembali membawa Persija meraih kemenangan melawan PSM Makassar.

Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League, Allano Brendon de Souza Lima bertekad membawa Macan Kemayoran meraih kemenangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI