Persija vs PSM, Allano Bertekad Bawa Macan Kemayoran Menang di Hadapan Jakmania

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta akan menghadapi PSM Makassar pada laga lanjutan Super League 2025/26 di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jumat (20/2) pukul 20.30 WIB.

Pemain Persija Jakarta Allano Brendon de Souza Lima bertekad membawa Macan Kemayoran meraih kemenangan.

“Kami sangat percaya diri. Kami tahu bahwa pertandingan di kandang, kami harus mencetak gol,” katanya.

Pria kelahiran 24 April 1995 itu mengatakan Persija Jakarta tidak boleh lagi lengah dalam persaingan meraih gelar juara.

Sebab, laju pemilik 11 gelar juara itu sempat terganggu setelah menelan kekalahan 0-2 dari Arema FC, Minggu (8/2) silam.

“Kami tahu bagaimana cara kami bermain di kandang sendiri, dengan fan kami yang memberikan dukungan kepada kami,” pemain asal Rio de Janeiro, Brasil, itu.

Persija Jakarta tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah menang dengan skor tipis 1-0 atas Bali United.

Raihan tersebut menjadi motivasi Allano untuk bisa kembali membawa Persija meraih kemenangan melawan PSM Makassar.