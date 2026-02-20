Persija vs PSM: Fabio Calonego Bicara Target yang Tak Bisa Ditawar

jpnn.com - Fabio Calonego memastikan dirinya berada dalam kondisi siap tempur menjelang duel krusial Persija Jakarta vs PSM Makassar.

Laga pekan ke-22 BRI Super League itu akan berlangsung di Jakarta International Stadium, Jumat (20/2/2026) malam.

Fabio Calonego menilai laga kandang kali ini memiliki arti penting bagi Persija dalam menjaga momentum persaingan di papan klasemen.

Tambahan tiga poin disebut menjadi target utama yang tidak bisa ditawar, terlebih dengan dukungan penuh suporter di JIS.

Pemain asal Brasil itu menyebut persiapan tim berjalan dalam ritme yang intens meski waktu yang tersedia relatif singkat.

"Persiapan kami baik, walaupun waktu persiapan kami sedikit."

"Namun, kami bisa melakukan pemulihan, mempelajari tim lawan, dan bekerja keras," ucap Fabio.

Sebagai pemain yang beroperasi di lini tengah, Fabio memahami perannya krusial dalam mengatur tempo permainan.