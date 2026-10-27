Persija vs PSMS Jadi Laga Pembuka League Cup 2026/2027, Catat Tanggalnya

jpnn.com - I.League akhirnya memastikan pertandingan pembuka League Cup 2026/2027. Persija Jakarta akan menghadapi PSMS Medan pada 3 November 2026.

Duel tersebut sekaligus menandai dimulainya kembali turnamen piala domestik yang sempat vakum sejak 2019.

Laga PSMS Medan kontra Persija Jakarta dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Sumatra Utara, Deli Serdang. Kedua tim tergabung di Grup A bersama Sumsel United.

Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra mengatakan persiapan League Cup 2026/2027 sejauh ini berjalan sesuai rencana. Penyelenggara telah berkoordinasi dengan klub peserta, termasuk membahas format dan mekanisme pertandingan.

"Kalau bicara persiapan, tentu planning awal sebelum kompetisi, kita sudah ada club meeting, sudah ada juga persiapan kaitan dengan format dan juga bagaimana mekanisme dari semua tim yang terlibat," ujar Asep.

Dia mengakui penyusunan jadwal menjadi tantangan tersendiri karena League Cup harus berjalan beriringan dengan Super League dan Pegadaian Championship 2026/2027.

"Saya pikir sudah on track, kami bersiap saja. Termasuk juga soal jadwal, ya, kami tahu, tentu tantangan terberatnya ialah menyisipkan ini semua," jelasnya.

Meski demikian, I.League tetap menargetkan turnamen dimulai sesuai agenda. Asep memastikan League Cup 2026/2027 akan dimulai pada awal November.