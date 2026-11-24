jpnn.com - Eksel Runtukahu kembali menunjukkan performa terbaiknya seusai mencetak hattrick saat Persija Jakarta mengalahkan Sumsel United di I.League Cup 2026/27.

Dalam laga tersebut, tim asuhan Shin Tae-yong menang telak 7-0 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (24/11).

Pemain kelahiran 2 September 1998 itu mencetak gol untuk Macan Kemayoran pada menit ke-2, 29', dan 90+3'.

Adapun empat gol lainnya dicetak oleh Rayhan Hannan (6'), Witan Sulaeman (7'), Kerim Memija (41'), dan Farhan Sopiulloh (55').

Eksel mengaku senang bisa memberikan kontribusi besar dalam kemenangan Persija atas Sumsel United.

Mantan bomber Barito Putera itu merasa mampu menjawab kepercayaan yang diberikan pelatih melalui penampilannya di pertandingan ini.

"Terima kasih buat Coach (Shin Tae-yong) dan teman-teman sudah bekerja keras. Tanpa mereka juga saya tidak bisa cetak gol seperti tadi," ujar Eksel.

Kemenangan ini membuka peluang Persija Jakarta untuk menembus babak 12 besar I.League Cup 2026/27.