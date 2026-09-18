Persija Wajib Waspada, Java United Datang ke Bali dengan Target Kemenangan Perdana

jpnn.com, JAKARTA - Java United bertekad membawa pulang poin penuh saat menghadapi Persija Jakarta, pada pekan ketiga Super League 2026/27.

Pelatih Java United Fabio Lefundes menekankan kepada para pemainnya untuk bisa mempersembahkan poin penuh agar moral tim terangkat.

Tercatat tim berjuluk Laskar Kepodang Emas itu masih tertatih di awal-awal pertandingan Super League 2026/27.

Pada pekan pertama tercatat Gustavo Franca dan kolega ditahan imbang Garudayaksa (1-1), sebelum di laga berikutnya kalah dari Persita Tangerang (2-3).

“Kami siap melawan Persija setelah mendapatkan banyak pembelajaran di dua laga terakhir. Tidak ada pilihan, Java United datang untuk mendapatkan poin,” kata Lefundes.

Java United mengaku tidak gentar menghadapi Persija yang tengah dalam tren positif.

Tercatat skuad asuhan Shin Tae-yong datang dengan modal kemenangan beruntung melawan Borneo FC (1-0) dan Persib Bandung (2-1).

“Pertandingan akan berjalan menarik. Tim yang sebelumnya meraih hasil kurang baik tetap memiliki peluang,” ujar pria asal Brasil itu.