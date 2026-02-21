Persijap Hentikan Bulan Madu Tavares di Persebaya, Arema FC Tertahan
jpnn.com - JEPARA - Persijap Jepara memastikan bulan madu Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya berakhir.
Tavares yang masuk di awal putaran kedua sempat menikmati masa manis bersama Persebaya; empat laga tak terkalahkan.
Bhayangkara FC menampar Persebaya pekan lalu, mungkin itu baru cobaan.
Namun, di pekan ke-22 Super League, Sabtu (21/2) malam WIB, Persijap benar-benar menghentikan masa indah Tavares di Persebaya.
Persijap yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi, menang 3-1 dari Persebaya.
Dua gol tuan rumah lahir dari brace Iker Guarrotxena (menit 32, 90+12) dan Alexis Gomez (71).
Persebaya baru membalas melalui penalti Bruno Moreira (menit 90+2)
Gol Persebaya lahir setelah tim tamu bermain dengan sepuluh pemain menyusul Rahmat Irianto kena kartu merah pada menit ke-86.
Hasil Persijap vs Persebaya membuat persaingan di zona merah degradasi Super League makin ketat
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Punya Memori Buruk Lawan Persita Tangerang, Persib Bandung Siap Balas Dendam di GBLA
- Madura United Vs Arema FC: Tamu Datang dengan Kekuatan Dahsyat & Berlimpah
- Persib Bandung Tersingkir dari ACL 2, Nasib Adam Przybek Tamat?
- GBLA Masih Angker, Bojan Hodak Ungkap Peran Besar di Balik Kedigdayaan Persib Bandung
- Persik Vs Bhayangkara Melahirkan 7 Gol, Wasit Jadi Sorotan
- Malut United Gigit Jari di Kandang Semen Padang