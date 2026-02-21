menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persijap Hentikan Bulan Madu Tavares di Persebaya, Arema FC Tertahan

Persijap Hentikan Bulan Madu Tavares di Persebaya, Arema FC Tertahan

Persijap Hentikan Bulan Madu Tavares di Persebaya, Arema FC Tertahan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya di pekan ke-22 Super League. Foto: persebaya

jpnn.com - JEPARA - Persijap Jepara memastikan bulan madu Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya berakhir.

Tavares yang masuk di awal putaran kedua sempat menikmati masa manis bersama Persebaya; empat laga tak terkalahkan.

Bhayangkara FC menampar Persebaya pekan lalu, mungkin itu baru cobaan. 

Baca Juga:

Namun, di pekan ke-22 Super League, Sabtu (21/2) malam WIB, Persijap benar-benar menghentikan masa indah Tavares di Persebaya.

Persijap yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi, menang 3-1 dari Persebaya.

Dua gol tuan rumah lahir dari brace Iker Guarrotxena (menit 32, 90+12) dan Alexis Gomez (71).

Baca Juga:

Persebaya baru membalas melalui penalti Bruno Moreira (menit 90+2)

Gol Persebaya lahir setelah tim tamu bermain dengan sepuluh pemain menyusul Rahmat Irianto kena kartu merah pada menit ke-86.

Hasil Persijap vs Persebaya membuat persaingan di zona merah degradasi Super League makin ketat

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI