Persijap Jepara Dapat 10 Kartu Kuning, Pelatihnya Berkata...

jpnn.com - JEPARA - Persijap Jepara pantas menyandang status tim yang paling mengejutkan hingga pekan kedua BRI Super League.

Satu dari tiga tim promosi itu belum pernah kalah; satu kali menang dan satu kali imbang.

Satu kemenangan itu yang membuat Persijap jadi omongan, lantaran diraih dengan cara mengalahkan juara bertahan Super League, yakni Persib Bandung.

Namun, ada catatan tak sedap dari dua laga Persijap Jepara.

Laskar Kalinyamat -julukan Persijap, sudah mendapatkan sepuluh kartu kuning.

Hal itu seperti menunjukkan bahwa tim asuhan Pelatih Mario Lemos tersebut berani bermain keras (bukan kasar) dalam high pressure, dengan fighting spirit yang tinggi.