Persijap Jepara Selamat dari Ancaman Degradasi, Carlos Franca Bilang Begini

jpnn.com - JAKARTA - Persijap Jepara selamat dari ancaman degradasi pada kompetisi BRI Super League 2025/2026. Dikutip dari laman resmi I.League, Senin, kepastian Persijap Jepara aman dari jerat degradasi setelah tim itu mengemas kemenangan 3-0 atas Persita Tangerang, Minggu (11/5).

Penyerang Persijap Jepara Carlos Franca mengaku lega timnya aman dari ancaman degradasi. “Kami tahu perjalanan musim ini sangat panjang dan bersyukur akhirnya kami bisa aman dari ancaman degradasi. Kami harus lebih baik lagi musim depan,” kata Franca.

Pada pertandingan melawan Persita Tangerang, Franca mencetak gol ketiga Persijap Jepara, setelah sebelumnya tim itu unggul melalui Dicky Kurniawan dan Sudi Abdillah. "Senang saya bisa mencetak gol dan tim bisa memenangkan pertandingan kali ini. Terima kasih untuk dukungannya suporter Persijap dan masyarakat Jepara. Ini adalah kemenangan penting," ungkapnya.

Carlos Franca merupakan salah satu pemain kunci Persijap dalam mengarungi BRI Super League 2025/26. Dia tampil di 28 pertandingan dengan total 2.498 menit bermain, serta menyumbangkan 10 gol serta tiga assist.

Kemenangan Persijap Jepara atas Persita Tangerang ini sangat berarti karena memastikan Laskar Kalinyamat tetap bertahan di kasta tertinggi.

Hasil ini membuat Persijap Jepara menempati peringkat 13 klasemen sementara Super League dengan 34 poin, dan kini menyisakan dua pertandingan lagi.

Dengan hanya tersisa dua pertandingan saja musim ini, catatan 34 poin membuat Persijap berhasil unggul atas Persis Solo yang kini ada di peringkat ke-16 atau zona merah degradasi.

Persis saat ini mengoleksi 28 poin. Jika mampu menang di dua laga terakhirnya, Laskar Sambernyawa akan punya poin yang sama dengan Persijap. Namun, Persis kalah dalam head to head dibanding Persijap. (antara/jpnn)