Persijap Jepara vs Persib Bandung, Pangeran Biru Tanpa 2 Pilar

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kiri). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Persib Bandung terbang ke markas Persijap Jepara dengan memboyong 22 pemain.

Menjelang laga pekan ke-2 BRI Super League 2025/26 itu, para pemain Persib dalam kondisi prima dan siap tampil maksimal demi membawa pulang poin maksimal.

Pertandingan Persijap vs Persib akan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Senin (18/8/2025) kick-off pukul 18.30 WIB.

Persiapan Persib Sudah Oke

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan tim sudah melakukan persiapan maksimal menjelang pertandingan tandang perdananya meski pemain masih kelelahan karena baru menyelesaikan laga kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2).

"Persiapannya bagus, semuanya oke. Pemain sudah pulih setelah cedera dan sakit. Jadi, kami datang dengan kekuatan penuh, ditambah atmosfer tim sedang bagus setelah meraih tiga kemenangan terakhir," kata Hodak.

Persib berada dalam kepercayaan diri tinggi. Sebelumnya, Maung Bandung sukses menaklukkan Semen Padang di pekan perdana BRI Super League.

Selain itu, Marc Klok dan kolega memastikan langkah ke fase grup ACL 2 setelah menyingkirkan wakil Filipina, Manila Digger F

Dua kemenangan tersebut melengkapi catatan manis Persib di awal musim sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim.

