Persijap Keok, Malut United Ukir Kemenangan ke-5 Beruntun
Senin, 03 November 2025 – 17:46 WIB
jpnn.com - JEPARA – Malut United melanjutkan catatan kemenangan beruntun di Super League.
Melakoni laga pekan ke-11 di kandang Persijap Jepara, Stadion Bumi Kartini, Senin (3/11) sore WIB, Malut United menang 2-1.
Itu kemenangan ke-5 dalam lima laga terakhir, sekaligus memberikan kekalahan ke-5 beruntun buat Persijap Jepara.
Malut United unggul lebih dahulu melalui Gustavo Franca pada menit ke-39.
Statistik pertandingan ada di atas, geser.
Tuan rumah Persijap menyamakan kedudukan melalui penalti Carlos Franca pada menit ke-67.
Persijap makin kerepotan meladeni Malut United lantaran harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-80
