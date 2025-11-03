menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persijap Keok, Malut United Ukir Kemenangan ke-5 Beruntun

Persijap Keok, Malut United Ukir Kemenangan ke-5 Beruntun

Bomber Malut United David Da Silva. Foto: IG malutunitedfc

jpnn.com - JEPARA – Malut United melanjutkan catatan kemenangan beruntun di Super League.

Melakoni laga pekan ke-11 di kandang Persijap Jepara, Stadion Bumi Kartini, Senin (3/11) sore WIB, Malut United menang 2-1.

Itu kemenangan ke-5 dalam lima laga terakhir, sekaligus memberikan kekalahan ke-5 beruntun buat Persijap Jepara.

Malut United unggul lebih dahulu melalui Gustavo Franca pada menit ke-39.

Statistik pertandingan ada di atas, geser.

Tuan rumah Persijap menyamakan kedudukan melalui penalti Carlos Franca pada menit ke-67.

Persijap makin kerepotan meladeni Malut United lantaran harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-80

