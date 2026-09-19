Persijap Kerap Jadi Batu Sandungan Persib, Ada Rekor yang Mengkhawatirkan

jpnn.com - Persijap Jepara akan menjadi ujian berat bagi Persib Bandung pada pekan ketiga Super League 2026/27.

Laskar Kalinyamat punya catatan yang membuat Maung Bandung perlu berhati-hati.

Musim lalu, Persib tidak pernah menang dalam dua pertemuan melawan Persijap, bahkan kalah 1-2 ketika bertamu ke Jepara.

Kini, ancaman itu kembali datang. Persib akan menyambangi markas Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9/2026).

Persib tak Mau Terlena

Musim ini, Persijap memang datang dengan bekal dua kekalahan beruntun dari Madura United dan Borneo FC.

Namun, kondisi tersebut tidak membuat Pelatih Persib Igor Tolic menganggap laga bakal berjalan mudah.

"Menurut saya, mereka sebenarnya tampil cukup baik. Hasil dua pertandingan sebelumnya lebih menunjukkan mereka sedang kurang beruntung," ucap juru taktik asal Kroasia itu.

Selain soal rekor, Persib juga harus memperhitungkan kondisi pemain setelah perjalanan dari Korea Selatan.