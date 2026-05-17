Persijap Lepas Tekanan, Siap Gagalkan Mimpi Juara Borneo FC dan Persib

jpnn.com - Persijap Jepara menegaskan tak akan menjadi lawan yang mudah bagi dua kandidat juara Super League 2025/2026, Borneo FC dan Persib Bandung.

Setelah memastikan diri aman dari degradasi, Laskar Kalinyamat kini tampil tanpa beban dan siap memberi kejutan besar di sisa musim.

Pelatih Persijap, Mario Lemos, memastikan timnya bakal tetap tampil habis-habisan saat menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (17/5/2026) malam WIB.

Menurutnya, keberhasilan bertahan di kasta tertinggi membuat mental para pemain jauh lebih rileks dan berbahaya bagi lawan.

"Target utama kami musim ini sudah tercapai, yakni bertahan di liga. Sekarang pemain bisa tampil lebih lepas dan menikmati pertandingan," ujar Mario Lemos.

Meski menghadapi tim sekelas Borneo FC yang sedang memburu gelar juara, pelatih asal Portugal itu menegaskan Persijap tidak akan memberi jalan mudah. Apalagi laga kandang terakhir musim ini menjadi momen spesial yang ingin ditutup dengan kemenangan di depan pendukung sendiri.

"Kami tahu Borneo FC adalah tim kuat dan sedang mengejar juara. Tapi kalau mereka ingin juara, mereka harus bisa mengalahkan kami terlebih dahulu," tegasnya.

Tak hanya Borneo FC, Persijap juga bakal menghadapi Persib Bandung pada 23 Mei mendatang. Mario memastikan timnya tetap menjaga sportivitas kompetisi dan akan tampil serius menghadapi dua tim papan atas tersebut.