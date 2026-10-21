Persijap Makin Terbenam di Dasar Klasemen, Begini Reaksi Pelatih

jpnn.com - Nasib Persijap Jepara di Super League 2026/2027 semakin mengkhawatirkan. Enam pertandingan telah dilalui, tetapi Laskar Kalinyamat belum mampu mengamankan satu poin pun.

Kekalahan terbaru dari Dewa United Banten FC membuat Persijap kian terpuruk di dasar klasemen.

Meski berada dalam situasi sulit, caretaker Persijap Jepara Antonio Claudio menegaskan timnya tidak boleh menyerah. Dia meminta para pemain segera bangkit dan menjadikan rentetan hasil buruk sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi laga berikutnya.

Antonio mengakui perjuangan Persijap tidak mudah saat menghadapi Dewa United di Banten International Stadium, Serang, Selasa (20/10) malam.

Namun, dia tetap mengapresiasi kerja keras anak asuhnya yang berusaha menjalankan instruksi hingga menit-menit akhir pertandingan.

"Terpenting sekarang adalah bagaimana kita lakukan pendekatan ke pemain. Kami sudah mengalami hal ini musim lalu. Memang pahit dan tidak mau ini terulang lagi musim ini. Masih banyak laga yang harus dijalani. Kami harus terus berjuang, berbenah lagi untuk menjadi lebih baik lagi," ujar Antonio.

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Kekalahan 0-2 dari Dewa United memperpanjang tren negatif Persijap pada awal musim ini. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, tim asal Jepara tersebut akhirnya kehilangan konsentrasi menjelang akhir pertandingan.

Hasil tersebut menjadi kekalahan keenam Persijap secara beruntun. Mereka pun harus puas menempati peringkat ke-18 atau posisi terbawah klasemen sementara tanpa mengoleksi satu poin pun.