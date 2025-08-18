menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persijap Mengalahkan Persib, Lihat Klasemen BRI Super League

Persijap Mengalahkan Persib, Lihat Klasemen BRI Super League

Persijap Mengalahkan Persib, Lihat Klasemen BRI Super League
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Persijap Jepara vs Persib Bandung di pekan kedua BRI Super League. Foto: persibcoid

jpnn.com - JEPARA – Sang petahana Persib Bandung terkapar secara dramatis dipukul Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League, di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8) malam WIB.

Laga ketat yang disaksikan sekitar belasan ribu fan Persijap itu tanpa gol di babak pertama.

Pada babak kedua, intensitas tinggi di 45 menit pertama masih terbawa, duel masih cepat dan seru.

Baca Juga:

Persijap yang tampak sangat berambisi mengalahkan Persib, unggul lebih dahulu.

Baca Juga:

Gol lahir berkat kerja sama cantik antara Rosalvo yang mengirim umpan terobosan, disambut finishing indah dari Carlos Franca.

Persijap unggul 1-0 di menit ke-70.

Dramatis banget nih, juara bertahan Persib kalah dari Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI