Persijap Mengalahkan Persib, Lihat Klasemen BRI Super League

jpnn.com - JEPARA – Sang petahana Persib Bandung terkapar secara dramatis dipukul Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League, di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8) malam WIB.

Laga ketat yang disaksikan sekitar belasan ribu fan Persijap itu tanpa gol di babak pertama.

Pada babak kedua, intensitas tinggi di 45 menit pertama masih terbawa, duel masih cepat dan seru.

Persijap yang tampak sangat berambisi mengalahkan Persib, unggul lebih dahulu.

Gol lahir berkat kerja sama cantik antara Rosalvo yang mengirim umpan terobosan, disambut finishing indah dari Carlos Franca.

Persijap unggul 1-0 di menit ke-70.