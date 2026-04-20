menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persijap Siap Tempur di Kandang Semen Padang

Persijap Siap Tempur di Kandang Semen Padang

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persijap Jepara berlatih. Foto: source for JPNN

jpnn.com - PADANG – Persijap Jepara siap tempur meladeni tuan rumah Semen Padang pada pekan ke-28 Super League di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin (20/3) sore.

Pelatih Persijap Mario Lemos memastikan anak asuhannya fokus penuh untuk dapat mencatat poin dari laga nanti.

Tim berjuluk Laskar Kalinyamat datang ke Padang dengan motivasi tinggi untuk dapat mempertahankan dan melanjutkan tren positif. Dari enam laga terakhirnya, Persijap belum tersentuh kekalahan dengan dua kali menang dan empat kali imbang.

Bahkan di laga pekan ke-27 lalu, Persijap baru saja mencatat kemenangan penting yakni dengan skor 2-1 atas lawan yang punya catatan enam kemenangan beruntun, yakni Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Pada klasemen sementara saat ini, Persijap ada di peringkat ke-15 dengan 25 poin. Sedangkan Semen Padang FC di posisi ke-17 dengan nilai 20.

Sama-sama berada di zona yang tak aman, kedua tim dipastikan fight untuk mencatat poin, khususnya kemenangan.

“Kami tahu laga besok bagi kami adalah laga penting. Kami datang dengan semangat tinggi dan berharap dapat hasil maksimal. Semen Padang adalah tim kuat. Kami respek dan akan berusaha untuk memenangi pertandingan,” kata Lemos.

Dia menjelaskan Persijap datang ke Padang dengan membawa 22 pemain yang siap tempur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI