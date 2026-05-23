Persijap Tak Gentar Teror Bobotoh, Laskar Kalinyamat Siap Ganggu Persib

jpnn.com - Persijap Jepara tak gentar menghadapi tekanan puluhan ribu Bobotoh saat menantang Persib Bandung pada pekan terakhir Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5/2026).

Meski datang sebagai tim tamu, Laskar Kalinyamat siap tampil lepas tanpa beban dan bertekad membuat kejutan di markas Maung Bandung.

Kepercayaan diri Persijap sedang berada di level tinggi setelah sukses memastikan diri bertahan di kasta tertinggi musim depan.

Situasi aman dari ancaman degradasi membuat Wahyudi Hamisi dan kolega bisa bermain lebih berani tanpa beban.

Pelatih Persijap Mario Lemos menegaskan timnya tetap serius menatap laga kontra Persib meski target utama musim ini sudah tercapai. Pria asal Portugal itu ingin anak asuhnya tetap kompetitif menghadapi salah satu tim terbaik di liga.

"Semua berjalan baik. Setelah kami memastikan tetap bertahan di Super League, target utama kami sudah tercapai. Sekarang kami ingin bersaing dan mencoba mendapatkan hasil terbaik melawan tim besar seperti Persib," ujar Mario.

Dia juga memastikan Persijap kemungkinan melakukan sejumlah rotasi pemain. Namun, Mario menegaskan perubahan komposisi tidak akan mengurangi daya saing timnya di lapangan.

Menurutnya, laga melawan Persib menjadi kesempatan emas bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitas sekaligus menikmati atmosfer pertandingan besar di hadapan stadion yang dipenuhi Bobotoh.