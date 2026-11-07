Persijap Terjungkal di Kandang Sendiri dari Garudayaksa

jpnn.com, JAKARTA - Brian Rubio membuat Garudayaksa mencuri tiga poin dari kandang Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu.

Gol di menit-menit terakhirnya membawa Garudayaksa menang 2-1.

Garudayksa melanjutkan tren positif setelah juga menang pada laga Super League sebelumnya. Sebaliknya, Juan Douglas dkk tetap tak pernah menang dalam sembilan pertandingan.

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Tuan rumah Persijap berusaha membongkar pertahanan Garudayaksa, namun usaha-usaha Laskar Kalinyamat tak membuahkan hasil.

Justru Sprit of Garuda tampil lebih efektif dalam babak pertama ketika pada menit ke-45, umpan matang Wahyu Prasetyo disambut tandukan Jairo Jean yang mengubah kedudukan 1-0 untuk tim tamu.

Pada babak kedua, Persijap tampil lebih agresif dengan menerapkan serangan-serangan cepat dari kedua sisi.

Abrizal Umanailo digantikan Rendi Saepul pada menit ke-56 untuk menambah daya gedor Persijap di lini serang. Tapi Garudayaksa solid menahan gempuran Persijap.

Tuan rumah akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-85 berkat gol pemain pengganti Weyderson Denilson, tetapi pada menit tambahan babak kedua, Pertahanan Persijap ditembus Matsumura yang mengirimkan umpan kepada Brian Rubio guna dikonversi menjadi gol.