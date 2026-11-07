Persijap Terjungkal di Kandang Sendiri dari Garudayaksa
jpnn.com, JAKARTA - Brian Rubio membuat Garudayaksa mencuri tiga poin dari kandang Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu.
Gol di menit-menit terakhirnya membawa Garudayaksa menang 2-1.
Garudayksa melanjutkan tren positif setelah juga menang pada laga Super League sebelumnya. Sebaliknya, Juan Douglas dkk tetap tak pernah menang dalam sembilan pertandingan.
Tuan rumah Persijap berusaha membongkar pertahanan Garudayaksa, namun usaha-usaha Laskar Kalinyamat tak membuahkan hasil.
Justru Sprit of Garuda tampil lebih efektif dalam babak pertama ketika pada menit ke-45, umpan matang Wahyu Prasetyo disambut tandukan Jairo Jean yang mengubah kedudukan 1-0 untuk tim tamu.
Pada babak kedua, Persijap tampil lebih agresif dengan menerapkan serangan-serangan cepat dari kedua sisi.
Abrizal Umanailo digantikan Rendi Saepul pada menit ke-56 untuk menambah daya gedor Persijap di lini serang. Tapi Garudayaksa solid menahan gempuran Persijap.
Tuan rumah akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-85 berkat gol pemain pengganti Weyderson Denilson, tetapi pada menit tambahan babak kedua, Pertahanan Persijap ditembus Matsumura yang mengirimkan umpan kepada Brian Rubio guna dikonversi menjadi gol.
Brian Rubio membuat Garudayaksa mencuri tiga poin dari kandang Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu.
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