menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persijap Vs Dewa United 0-3, Putaran Pertama Super League Usai, Cek Klasemen

Persijap Vs Dewa United 0-3, Putaran Pertama Super League Usai, Cek Klasemen

Persijap Vs Dewa United 0-3, Putaran Pertama Super League Usai, Cek Klasemen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Super League. Foto: IG ileague

jpnn.com - JEPARA - Laga Persijap Jepara vs Dewa United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Seni (12) menutup pekan ke-17 atau minggu terakhir putaran pertama Super League musim ini.

Tuan rumah menyerah 0-3 dari Dewa United.

Tim tamu menguasai jalannya pertandingan, memiliki lebih banyak peluang ketimbang Persijap.

Baca Juga:

Cek statistik pertandingan pada IG di bawah ini.

Baca Juga:

Hasil itu membuat Persijap Jepara bertahan sebagai juru kunci.

Sementara itu, Dewa United nongkrong di peringkat ke-11.

Pekan ke-18 atau minggu pertama pekan kedua Super League bergulir pada 23-26 Januari.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI