Persijap Vs Java United: Tuan Rumah Punya Semangat Baru

jpnn.com - JEPARA - Persijap Jepara akan menjamu Java United FC pada pekan ke-7 Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK), Sabtu (24/10) malam.

Pertandingan tersebut menjadi laga pertama Persijap bersama Juan Cortes yang kembali menjadi pelatih tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu.



Tim kebanggaan masyarakat Jepara ini sebelumnya dipimpin oleh pelatih Mario Lemos dan juga karteker Antonio Claudio.

Setelah melalui enam laga awal musim ini dengan hasil buruk, yakni mencatat enam kekalahan beruntun, laga malam nanti menjadi ujian sekaligus pembuktian bagi Persijap bersama Juan Cortes.

Bersama Juan Cortes di dua laga awal musim ini, Persijap mencatat kekalahan yakni 0-2 dari Madura United di laga tandang dan takluk 0-1 dari Borneo FC Samarinda di laga home.

Artinya, jika ingin menghadirkan kepercayaan diri untuk melangkah ke laga-laga berikutnya, Juan Cortes wajib memberikan bukti nyata berupa hasil positif di laga lawan Java United nanti.

”Terkait kondisi yang ada, tidak perlu saling menyalahkan. Apakah itu Mario Lemos, Antonio Claudio atau saya atau siapa pun. Sekarang saatnya kami bersatu menuju satu tujuan. Membawa Persijap ke tempat yang lebih baik. Dan sekarang terus berusaha untuk itu,” kata Juan Cortes.

Dia meyakini tim sudah belajar banyak dari rentetan hasil buruk di awal musim ini. Para pemain juga ditekankannya sudah paham dengan tanggung jawab masing-masing.

Meski menatap laga lawan Java United dengan optimistis, tetapi pelatih asal Spanyol itu juga sadar benar Java United adalah tim yang tak bisa dipandang sebelah mata.