Persijap Vs Persib 2-1, Hodak: Bodoh, Gol Kedua Seharusnya Tak Terjadi

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan keterangan seusai pertandingan pekan kedua Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin, 18 Agustus 2025. Foto: Barly Isham/persib

jpnn.com - JEPARA - Juara bertahan Persib Bandung kalah dramatis 1-2 dari tuan rumah Persijap Jepara pada pekan ke-2 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8) malam WIB.

Persib tampil buruk dan para pemain sering membuat kesalahan.

Pangeran Biru si Maung Bandung yang datang sebagai tamu tampak kesulitan merespons perlawanan Persijap. Tuan rumah begitu berani dan tampil apik menjaga lini pertahanan. 

Striker Persib Uilliam Barros sempat membuat gol penyama kedudukan di menit 90+2, setelah mereka kebobolan gol yang dicetak Carlos Franca menit ke-68.

Asa pulang dengan satu poin sempat terjadi setelah Barros berhasil mengeksekusi tendangan penalti. Namun, kesalahan kembali dibuat skuad asuhan Bojan Hodak itu. 

Kurang dari satu menit setelah Barros mencetak gol, serangan balik dilakukan Persijap. 

Bola mengarah kepada Sudi Abdallah yang langsung dituntaskan dengan tembakan keras. Laskar Kalinyamat kembali unggul 2-1 di menit 90+4.

Setelah pertandingan, Pelatih Bojan Hodak tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. 

Respons Pelatih Persib Bojan Hodak setelah timnya kalah 1-2 dari Persijap Jepara. Singgung kesalahan pemain.

