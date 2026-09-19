Persijap vs Persib: Beckham Putra Bicara soal Ancaman Tersembunyi

jpnn.com - Persib Bandung tidak ingin kemenangan bersejarah atas FC Seoul membuat mereka kehilangan fokus saat menghadapi Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026/27.

Duel Persijap vs Persib akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9/2026).

Winger Persib Beckham Putra menyadari laga tersebut bisa menghadirkan situasi berbeda.

Ancaman di Jepara

Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu memang belum meraih poin dari dua pertandingan awal. Persijap menelan kekalahan dari Madura United (0-2) dan Borneo FC (0-1).

Namun, Beckham enggan menganggap remeh kekuatan lawan. Apalagi, musim lalu Persib gagal meraih poin saat menyambangi markas Persijap.

Pengalaman itu menjadi salah satu alasan Beckham meminta rekan-rekannya tampil waspada.

"Kami tidak bisa menjadikan hasil pertandingan mereka sebagai patokan. Menghadapi Persib tentu memberikan dorongan tambahan bagi setiap lawan, sehingga kami harus tetap berhati-hati," ucapnya.

Persib Dihantui Kelelahan

Persiapan Persib juga diwarnai agenda padat. Setelah melawan Persija di Jakarta, tim bertolak ke Korea Selatan dan meraih kemenangan 1-0 atas FC Seoul pada ajang AFC Champions League Two 2026/27.