Persijap vs Persib: Maung Bandung Bawa Misi Putus Rekor Buruk
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Persijap Jepara di pekan ketiga BRI Super League 2026/2027, Minggu (20/9/2026) malam.
Persijap ialah satu-satunya tim di Liga 1 yang belum bisa dikalahkan Maung Bandung.
Gelandang yang juga Kapten Persib Bandung Marc Klok mengakui kualitas tim asuhan Mario Lemos memang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Musim lalu saja, gawang Teja Paku Alam harus kebobolan dua kali.
"Kami tahu Persijap bukan tim yang jelek, mereka sangat baik, punya gaya bermain yang sangat bagus, dan punya pelatih dengan ide yang bagus juga," kata Klok dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (19/9).
Catatan negatif kerap terjadi setiap pertemuan Persib vs Persijap.
Musim 2025/2026, Persib yang saat itu diarsiteki Bojan Hodak, dua kali gagal menang atas Persijap.
Di putaran pertama, mereka kalah 1 - 2, dan pertemuan berikutnya pertandingan berakhir tanpa pemenang alias imbang 0 - 0.
Persib Bandung bertekad memutus catatan buruk saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027.
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