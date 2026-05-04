Persijap vs Persija: Mauricio Souza Berani Sesumbar!
jpnn.com - Persija Jakarta akan menyambangi markas Persijap Jepara pada laga krusial pekan ke-31 BRI Super League 2025/26.
Menurut jadwal, pertandingan Persijap vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (2/5/2026) malam WIB.
Di atas kertas, duel ini akan terasa mudah bagi Macan Kemayoran.
Persija merupakan tim penghuni papan atas klasemen, tepatnya peringkat ketiga dengan 62 poin dari 30 pertandingan..
Sementara itu, Persijap masih tercecer di posisi ke-13 dengan nilai 31.
Meski demikian, laga Persijap vs Persija diprediksi akan penuh tekanan.
Persijap sedang menunjukkan taringnya saat bermain di kandang sendiri, situasi yang bisa menjadi jebakan serius bagi Persija.
Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu baru saja mencatatkan dua kemenangan beruntun di Jepara, masing-masing melawan PSBS Biak (2-0) dan Bhayangkara FC (2-1).
