Persijap Vs Persita: Ada Gol Pelan Mematikan dan Berebut Menendang Penalti di Babak Pertama

Mesin Gol Persijap Jepara Carlos Franca. Foto: IG persijap_jepara

jpnn.com - JEPARA - Persijap Jepara unggul dari Persita Tangerang di babak pertama duel pada pekan ke-6 BRI Super League, di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (21/9) sore WIB.

Gol tuan rumah tercipta pada menit ke-9 melalui skema apik, kerja sama tiga pemain asing.

Carlos Franca menjadi eksekutor.

Pemain dari Brasil itu menyundul bola, pelan saja, lalu memantul ke rumput Gelora Bumi Kartini, kemudian pantulan bolanya mengarah mematikan ke gawang, tak terjangkau kiper Persita Igor Rodrigues.

Itu gol ketiga Franca setelah gawang PSM Makassar dan Persib Bandung.

Drama terjadi pada menit ke-27. Persijap mendapat penalti, tetapi Sudi Abdallah gagal mengeksekusi.

Banyak drama di babak pertama laga Super League Persijap vs Persita di GBK Jepara.

