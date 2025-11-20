Persijap Vs Semen Padang: Kabau Sirah Datang dengan Luka Parah
jpnn.com - JEPARA – Pelatih Semen Padang FC Dejan Antonic bertekad membawa timnya mencuri poin saat bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan ke-13 Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Kamis (20/11), kickoff 15.30 WIB.
Kabau Sirah -julukan Semen Padang, datang ke Jepara dengan kondisi terluka parah; selalu kalah dalam delapan laga terakhirnya.
Semen Padang tak hanya payah saat bertandang, tetapi juga tak bisa apa-apa saat main kandang.
Pada empat laga terakhirnya, yakni dari laga pekan ke-9 hingga ke-12, Kabau Sirah bahkan hanya mampu mencatat satu gol saja ke gawang lawan dan kebobolan sebanyak enam laga.
Posisi Semen Padang tak juga membaik di papan klasemen sementara, berada di dasar, juru kunci, peringkat ke-18. Empat poin dari sebelas laga.
Di Jepara nanti, Dejan Antonic ingin Semen Padang menang dari tim yang juga sedang berada di zona merah.
“Tim sudah siap untuk pertandingan lawan Persijap. Kami datang untuk mencuri poin. Kalau pemain bisa fokus, disiplin, dan mau kerja keras, saya yakin kami dapat hasil yang bagus,” kata Dejan Antonic. (il/jpnn)
Jadwal Pekan ke-13 dan Klasemen Super League
ileague
Selain laga Persijap Vs Semen Padang, ada satu pertandingan yang juga digelar hari ini. Cek jadwal dan klasemen.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pesta Gol di Parepare, PSM Makassar Mencukur PSBS Biak 5-0
- Rizky Ridho Tembus Puskas Award 2025, Pelatih Persija: Pasti Semua Memilihnya
- Menjelang Laga Melawan Persib, Riekerink: Hampir Semua Tim Mengincar Dewa United
- Persib Vs Dewa United: Bojan Hodak Singgung soal 4 Besar
- Ada 3 Zona Pengamanan Menjelang Persib vs Dewa United, Polisi Perketat Skrining
- Super League PSM Vs PSBS: Pria Ini Bakal Jadi Perhatian