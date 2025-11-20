menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persijap Vs Semen Padang: Kabau Sirah Datang dengan Luka Parah

Persijap Vs Semen Padang: Kabau Sirah Datang dengan Luka Parah

Persijap Vs Semen Padang: Kabau Sirah Datang dengan Luka Parah
Pelatih Semen Padang Dejan Antonic bersama anak-anak asuhnya. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JEPARA – Pelatih Semen Padang FC Dejan Antonic bertekad membawa timnya mencuri poin saat bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan ke-13 Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Kamis (20/11), kickoff 15.30 WIB.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, datang ke Jepara dengan kondisi terluka parah; selalu kalah dalam delapan laga terakhirnya.

Semen Padang tak hanya payah saat bertandang, tetapi juga tak bisa apa-apa saat main kandang.

Pada empat laga terakhirnya, yakni dari laga pekan ke-9 hingga ke-12, Kabau Sirah bahkan hanya mampu mencatat satu gol saja ke gawang lawan dan kebobolan sebanyak enam laga.

Posisi Semen Padang tak juga membaik di papan klasemen sementara, berada di dasar, juru kunci, peringkat ke-18. Empat poin dari sebelas laga.

Di Jepara nanti, Dejan Antonic ingin Semen Padang menang dari tim yang juga sedang berada di zona merah.

“Tim sudah siap untuk pertandingan lawan Persijap. Kami datang untuk mencuri poin. Kalau pemain bisa fokus, disiplin, dan mau kerja keras, saya yakin kami dapat hasil yang bagus,” kata Dejan Antonic. (il/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

