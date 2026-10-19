Persik Kalah 0-1 dari Persib, Pelatih Marcos Reina Malah Senang

jpnn.com, JAKARTA - Persik Kediri gagal mencuri poin dari markas Persib Bandung. Namun, kekalahan tipis 0-1 pada pekan kelima Super League 2026/2027 menyisakan kebanggaan bagi pelatih Marcos Reina.

Macan Putih dinilai mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim juara di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10) malam.

Marcos Reina menilai performa anak asuhnya menjadi modal berharga untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Meski gagal membawa pulang poin, Persik mampu menyulitkan Persib dan menunjukkan permainan kompetitif sepanjang pertandingan.

"Saya kira semua persiapan yang telah kami lakukan berjalan baik. Saya senang kami bisa menandingi dan menyulitkan Persib Bandung di kandangnya. Ini modal bagus bagi kami untuk terus menjaga performa ini di pertandingan selanjutnya," tutur Marcos Reina.

Pelatih asal Spanyol tersebut juga mengapresiasi mentalitas para pemainnya. Menurutnya, Kiko Carneiro dan kawan-kawan tidak kehilangan semangat meski harus menghadapi tekanan dari Persib.

"Saya katakan ini pertandingan berat bagi para pemain. Tapi mereka menunjukkan mental dan spirit pantang menyerah melawan tim juara. Saya senang pemain terus menekan ketika ketinggalan gol," ujarnya.

Persik sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk mengubah hasil pertandingan. Salah satunya melalui Park Jun-heong yang sempat mencetak gol, tetapi dianulir karena offside.