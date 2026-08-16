Persik Kediri Babak Belur di Malaysia, Marcos Reina Temukan Pelajaran Penting

jpnn.com - Persik Kediri harus menelan kekalahan menyakitkan saat menjalani laga perdana turnamen internasional di Malaysia bertajuk Piala Gubernur Malaka 2026.

Menghadapi Phnom Penh Crown di Stadion Hang Jebat, Malaka, Sabtu (15/8/2026), Macan Putih menyerah dengan skor 0-4.

Pelatih Persik Marcos Reina tidak ingin hasil tersebut hanya dilihat dari skor akhir. Pria asal Spanyol itu memanfaatkan pertandingan sebagai kesempatan untuk mengukur kesiapan timnya yang masih dalam tahap pembentukan.

"Pengalaman bagus bagi tim. Kami menghadapi lawan yang kuat dan sulit dihadapi. Kami baru dalam taraf pembentukan tim, sehingga saya coba semua pemain untuk menjalankan taktik permainan di pertandingan ini," jelasnya.

Persik Masih Punya Satu Laga

Kekalahan tersebut belum mengakhiri perjalanan Persik di Negeri Jiran. Ezra Walian dan kawan-kawan masih memiliki satu pertandingan untuk menentukan posisi akhir.

Persik akan menghadapi tim yang kalah dalam pertandingan Melaka FC kontra Jurong FC pada 17 Agustus mendatang.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Marcos Reina untuk kembali melihat perkembangan anak asuhnya sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum kompetisi Super League 2026/27 dimulai.

Bagi Persik, turnamen di Malaka menjadi bagian dari rangkaian persiapan sebelum memasuki persaingan Super League 2026/2027 yang dijadwalkan bergulir pada 4 September.(persik/jpnn)