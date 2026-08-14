Persik Kediri Bawa Misi Istimewa ke Malaysia, Wakil Kamboja Jadi Ujian Pertama
jpnn.com - Persik Kediri mendapat kesempatan merasakan atmosfer persaingan internasional sebelum kompetisi 2026/27 bergulir.
Macan Putih kini berada di Malaysia untuk ambil bagian dalam turnamen yang mempertemukan klub-klub Asia Tenggara.
Phnom Penh Crown FC menjadi lawan yang harus dihadapi Persik pada laga pembuka Governor's 77th Anniversary International Quadrangular Football Tournament 2026.
Duel melawan klub Kamboja tersebut berlangsung di Stadion Hang Jebat, Sabtu (15/8/2026).
Bagi Persik, pertandingan ini bukan sekadar agenda pengisi masa persiapan. Skuad asuhan Marcos Reina ingin menjadikan kesempatan tersebut sebagai panggung untuk menunjukkan perkembangan tim.
Marcos Reina Tak Mau Main-main
Empat klub dari empat negara ambil bagian dalam turnamen tersebut. Selain Persik dan Phnom Penh Crown, ada Melaka FC dari Malaysia serta Jurong FC yang mewakili Singapura.
Format turnamen membuat setiap pertandingan menjadi penting. Tim yang menang pada laga pembuka akan mendapatkan tiket ke final, sedangkan tim yang kalah harus bertarung untuk posisi ketiga.
"Kami selalu memasuki pertandingan dengan keinginan meraih kemenangan. Meski statusnya pramusim, bermain melawan klub dari negara lain memberikan motivasi tambahan bagi kami," jelas Marcos.
Persik Kediri mendapat kesempatan merasakan atmosfer persaingan internasional sebelum kompetisi 2026/27 bergulir.
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