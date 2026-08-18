Persik Kediri Benahi Stadion Brawijaya, Suporter Diminta Ikut Merawat
jpnn.com - Persik Kediri tak hanya sibuk mempersiapkan tim menghadapi BRI Super League 2026/2027.
Manajemen Macan Putih juga mulai membenahi Stadion Brawijaya, termasuk mengganti fasilitas tempat duduk demi memberikan kenyamanan lebih bagi penonton.
Setelah melakukan pemasangan kursi tunggal atau single seat, Persik kini meminta suporter ikut menjaga fasilitas baru tersebut.
Manajemen berharap kursi yang telah dipasang tidak menjadi sasaran aksi perusakan atau vandalisme saat pertandingan berlangsung.
Pesan itu disampaikan karena fasilitas stadion merupakan aset bersama.
Persik ingin pembenahan yang dilakukan dengan biaya dan upaya besar dapat bertahan lama, sehingga manfaatnya bisa dirasakan suporter dalam jangka panjang.
"Kami minta penonton ikut menjaga aset ini agar durasi pemakaiannya tahan lama," ujar perwakilan manajemen Persik, Tri Widodo.
Pemasangan kursi dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, Persik menyiapkan 2.000 single seat yang ditempatkan di Tribune VIP A dan B serta tribune utama.
Persik Kediri merenovasi kursi Stadion Brawijaya. Manajemen meminta suporter turut merawat dan tidak merusaknya.
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