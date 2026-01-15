Persik Kediri Lepas Bek Khursidbek Mukhtarov

jpnn.com, JAKARTA - Persik Kediri melepas bek asing Khursidbek Mukhtarov pada jeda paruh musim kompetisi BRI Super League 2025/2026.

Pihak klub mengucapkan terima kasih atas kontribusi pemain asal Uzbekistan tersebut.

"Terima kasih, Khursidbek Mukhtarov atas kebersamaan dan dedikasi yang telah diberikan selama paruh musim ini bersama Persik Kediri. Sukses untuk langkah berikutnya!" tulis Persik Kediri pada unggahan di Instagram, Kamis,

Mukhtarov menjadi pemain ketiga yang diumumkan oleh Persik Kediri mereka lepas pada paruh musim ini setelah sebelumnya ada nama Lucas Gama serta Haikal Riza.

Pemain berposisi bek tengah itu sebelum berseragam Persik Kediri tercatat bermain untuk klub Liga Kazakhstan FK Turan dan memiliki total 13 penampilan dengan sumbangan satu gol dari total 1.139 menit bermain.

Sebelumnya Mukhtarov didatangkan oleh Persik Kediri pada bursa transfer musim panas lalu untuk menambah kekuatan lini belakang yang saat itu memiliki dua bek asing lain, yakni Francisco Carneiro dan Lucas Gama.

Ketika itu Persik Kediri memilih untuk mendaratkan Mukhtarov karena dinilai memiliki potensi untuk menjadi tembok tangguh di lini belakang, terlebih pemain berusia 31 tahun tersebut.

Membela Persik Kediri selama setengah musim, Mukhtarov telah tampil sebanyak 14 pertandingan pada ajang BRI Super League dengan total 1.093 menit bermain.