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Persik Kediri Rekrut Sergio Castel, Aroma Spanyol Makin Kental

Persik Kediri Rekrut Sergio Castel, Aroma Spanyol Makin Kental
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Sergio Castel diperkenalkan sebagai pemain baru Persik Kediri. Foto: Persik.

jpnn.com - Persik Kediri kembali memperkuat identitas Spanyol di dalam skuad menjelang bergulirnya Super League 2026/27. Macan Putih resmi mendatangkan striker Sergio Castel untuk menambah daya gedor lini depan.

Kehadiran penyerang berusia 31 tahun itu membuat koloni pemain asal Negeri Matador di Persik makin bertambah.

Sebelumnya, tim asuhan Marcos Reina sudah lebih dahulu memiliki Imanol Garcia, Jon Toral, Ernesto Gomez, dan Jose Enrique yang dipertahankan untuk musim baru.

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Persik Tambah Opsi di Lini Depan

Direktur Olahraga Persik Kediri Razzi Taruna menjelaskan perekrutan Sergio Castel merupakan hasil evaluasi tim pelatih terhadap kebutuhan skuad.

Menurutnya, Persik membutuhkan tambahan amunisi di sektor penyerang agar memiliki lebih banyak pilihan sepanjang kompetisi.

"Pelatih bersama manajemen sepakat bahwa lini depan perlu diperkuat. Karena itu, kami sangat senang akhirnya Sergio Castel bisa bergabung bersama Persik Kediri," ujar Razzi.

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Dengan kedatangan Castel, Persik kini memiliki enam pemain asing untuk menghadapi musim 2026/27.

Pengalaman Sergio Castel Jadi Modal

Sergio Castel bukan nama baru di sepak bola Indonesia. Pada paruh kedua musim lalu, dia sempat membela Persib Bandung setelah didatangkan pada bursa transfer tengah musim.

Persik Kediri kembali memperkuat identitas Spanyol di dalam skuad dengan menggaet Sergio Castel.

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