Persik Kediri Tak Ingin Kesalahan Terulang, Ada Masalah yang Harus Segera Dibenahi

jpnn.com - Persik Kediri tak ingin kembali dihantui masalah yang sama. Setelah gagal mencetak gol pada laga pembuka Super League 2026/27, Macan Putih kini fokus memperbaiki penyelesaian akhir sebelum bertandang melawan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9).

Kekalahan 0-1 dari Dewa United pada pertandingan pertama menjadi alarm bagi Persik.

Meski mampu membangun permainan dan menguasai bola dengan cukup baik, Jose Enrique dan kawan-kawan dinilai belum cukup tajam di depan gawang lawan.

Pelatih Persik Marcos Reina tak ingin persoalan tersebut kembali muncul saat menghadapi Garudayaksa FC. Dengan waktu persiapan yang sangat terbatas, pelatih asal Spanyol itu menjadikan finishing sebagai fokus utama tim.

Menurut Marcos, Persik sebenarnya sudah menunjukkan permainan sesuai dengan rencana ketika menghadapi Dewa United.

Namun, performa positif tersebut menjadi kurang berarti karena peluang yang didapat belum mampu berujung gol.

"Secara umum tim ini telah bermain baik. Membangun permainan dan penguasaan bola bagus. Hal terpenting adalah kami tidak melakukan finishing dengan baik di gawang lawan. Itu sesuatu yang harus kami perbaiki dengan serius," ujar Marcos Reina.

Persik pun langsung mengalihkan fokus untuk membenahi ketajaman lini depan. Sang pelatih sadar, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tidak banyak karena pertandingan berikutnya sudah menanti beberapa hari kemudian.