Persik Kediri Tak Ingin Kesalahan Terulang, Ada Masalah yang Harus Segera Dibenahi
jpnn.com - Persik Kediri tak ingin kembali dihantui masalah yang sama. Setelah gagal mencetak gol pada laga pembuka Super League 2026/27, Macan Putih kini fokus memperbaiki penyelesaian akhir sebelum bertandang melawan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9).
Kekalahan 0-1 dari Dewa United pada pertandingan pertama menjadi alarm bagi Persik.
Meski mampu membangun permainan dan menguasai bola dengan cukup baik, Jose Enrique dan kawan-kawan dinilai belum cukup tajam di depan gawang lawan.
Pelatih Persik Marcos Reina tak ingin persoalan tersebut kembali muncul saat menghadapi Garudayaksa FC. Dengan waktu persiapan yang sangat terbatas, pelatih asal Spanyol itu menjadikan finishing sebagai fokus utama tim.
Menurut Marcos, Persik sebenarnya sudah menunjukkan permainan sesuai dengan rencana ketika menghadapi Dewa United.
Namun, performa positif tersebut menjadi kurang berarti karena peluang yang didapat belum mampu berujung gol.
"Secara umum tim ini telah bermain baik. Membangun permainan dan penguasaan bola bagus. Hal terpenting adalah kami tidak melakukan finishing dengan baik di gawang lawan. Itu sesuatu yang harus kami perbaiki dengan serius," ujar Marcos Reina.
Persik pun langsung mengalihkan fokus untuk membenahi ketajaman lini depan. Sang pelatih sadar, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tidak banyak karena pertandingan berikutnya sudah menanti beberapa hari kemudian.
Persik Kediri akan menghadapi Garudayaksa di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9/2026). Pelatih Marcos Reina fokus membenahi finishing.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija vs Persib, Ujian Mental Fitrah Maulana di Laga Tensi Tinggi, Dia Bilang Begini
- Persija Vs Persib di SUGBK, Hari Ini Bobotoh Sudah Beraksi di GBLA, Lihat Itu!
- Persija vs Persib: Umuh Muchtar Minta Bobotoh Tak Nekat Datang ke SUGBK
- Persija vs Persib: Shin Tae Yong Tak Ingin Hal Ini Terjadi di SUGBK
- Persija vs Persib di GBK, Bobotoh Diminta tak Pergi ke Jakarta
- Persija vs Persib, Igor Tolic Fokus Kesiapan Skuad Hadapi Laga Ketat