Persik Kediri Tantang Persib Bandung, Ezra Walian Punya Tekad Khusus

jpnn.com - Ezra Walian menjadi sorotan menjelang duel Persik Kediri kontra Persib Bandung pada lanjutan kompetisi BRI Super League.

Mantan pemain Persib itu menegaskan tekadnya untuk menjaga momentum positif yang tengah dibangun Persik.

Persik Sedang Percaya Diri

Kepercayaan diri Persik tak lepas dari hasil manis pada pertandingan sebelumnya. Tim berjuluk Macan Putih itu sukses membawa pulang kemenangan saat bertandang ke markas Persis Solo pada Sabtu (27/12/2025).

Dalam pertandingan tersebut, Ezra tampil menonjol. Winger berusia 28 tahun itu dinobatkan sebagai Player of the Match, penghargaan keenam yang dia raih bersama Persik sepanjang kompetisi berlangsung.

Ezra mengaku bangga dapat berkontribusi langsung terhadap hasil positif yang diraih timnya.

"Saya merasa senang karena bisa ikut membantu Persik Kediri meraih kemenangan," ucap Ezra.

Ezra Walian Tuntut Konsistensi Permainan

Meski demikian, pemain yang juga dipercaya sebagai kapten Persik itu menekankan pentingnya menjaga fokus ke depan.

Menurutnya, kemenangan melawan Persis tidak boleh membuat tim terlena, terlebih Persib tengah berada dalam performa terbaiknya.