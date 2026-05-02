Persik Kediri vs Arema FC: Dukungan dari Jauh Jadi Bahan Bakar Macan Putih

jpnn.com - Persik Kediri datang dengan ambisi besar saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persik vs Arema akan berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu (3/5/2026), dalam kondisi tanpa kehadiran suporter di tribune.

Ketiadaan penonton tidak membuat motivasi tim menurun.

Sebaliknya, situasi tersebut justru dianggap sebagai dorongan tambahan bagi skuad Macan Putih -julukan Persik-.

Gelandang Persik Kediri Telmo Castanheira menegaskan bahwa timnya berkomitmen penuh mengamankan tiga poin.

Menurutnya, seluruh pemain ingin mempersembahkan hasil terbaik sebagai bentuk tanggung jawab kepada suporter yang tetap memberikan dukungan meski dari jauh.

"Kami ingin menjadikan pertandingan ini sebagai momentum untuk meraih tiga poin."

"Kemenangan ini kami harapkan bisa menjadi hadiah untuk para suporter yang tetap setia mendukung dari rumah," tegasnya.